مصر – يتواجد المنتخب المصري ضمن التصنيف الثاني بقرعة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بينما يتواجد الثلاثي المغرب وتونس والجزائر في التصنيف الأول.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الجمعة تصنيف شهر نوفمبر للمنتخبات، والذي على أساسه ستقام قرعة الدور الثالث والحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وجاء منتخب مصر في المركز السادس في ترتيب الدول الإفريقية (45 عالميا)، بعد السنغال التي احتلت المركز الـ20 عالميا، والمغرب (28) وتونس (29) والجزائر (32) ونيجيريا (36).

فيما جاء المنتخب الكاميروني في المركز السابع إفريقيا والـ50 عالميا يليه على مستوى القارة السمراء غانا (52 عالميا) ومالي (53 عالميا) ، بينما حل منتخب جمهورية الكونغو في المركز الـ64 عالميا.

وتنافس 40 منتخبا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، قسمت على 10 مجموعات، وتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات، حيث يلعب كل منتخب من المستوى الأول مع منتخب من المستوى الثاني، تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

والمنتخبات العشرة التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت إلى الدور الحاسم، هي:

– عن المجموعة الأولى: الجزائر

– عن المجموعة الثانية: تونس

– عن المجموعة الثالثة: نيجيريا

– عن المجموعة الرابعة: الكاميرون

– عن المجموعة الخامسة: مالي

– عن المجموعة السادسة: مصر

– عن المجموعة السابعة: غانا

– عن المجموعة الثامنة: السنغال

– عن المجموعة التاسعة: المغرب

– عن المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو.

وستقسم القرعة إلى مستويين، يتضمن المستوى الأول المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا، فيما يتضمن المستوى الثاني المنتخبات الخمسة الأدنى تصنيفا.

وستحدد القرعة 5 مواجهات (ذهاب وإياب) ستجمع 5 منتخبات من المستوى الأول مع 5 منتخبات من المستوى الثاني.

وبعد التصنيف الجديد لـ”الفيفا” تأكد تقسيم المنتخبات قبل القرعة على الشكل التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.

وفي احتمالات المواجهات العربية في الدور الحاسم، تتجه الأنظار إلى المنتخب المصري، كون منتخبات المغرب وتونس والجزائر في مستوى واحد (الأول) ومن المستحيل أن تلتقي وجها لوجه.

وسيتواجه منتخب “الفراعنة” حتما مع أحد منتخبات المستوى الأول، ومن الممكن أن يصطدم في مواجهة عربية خالصة مع “أسود الأطلس” أو”نسور قرطاج” أو “محاربي الصحراء”.

وتمني الجماهير العربية النفس بأن تجنب القرعة مواجهة منتخبين عربيين في الدور الحاسم، على أمل تمكن المنتخبات الإفريقية الأربعة من الوصول إلى مونديال قطر.

المصدر: RT