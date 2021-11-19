أوكرانيا – أكد وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، إنه بحث في واشنطن مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف الوزير، في تغريدة على تويتر اليوم: “تواجه أوكرانيا والولايات المتحدة كشريكين استراتيجيين العديد من التحديات: تم اللقاء في إطار استمرار تطوير الشراكة الدفاعية الاستراتيجية، وأنا متأكد من أن ذلك سيكون تعاونا ممتازا”.

وشكر وزير الدفاع الأوكراني، نولاند على “الاستقبال الحار، والاجتماع المثمر”.

يوم أمس الخميس، التقى وزير الدفاع الأوكراني في واشنطن مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وناقش الطرفان خلال ذلك، تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وتطبيق معايير الناتو في أوكرانيا. ووصف ريزنيكوف تطوير التعاون مع الولايات المتحدة، بأنه أولوية بالنسبة له.

المصدر: تاس