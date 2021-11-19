مصر – أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أن العمالة المصرية ستعود إلى ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف سعفان أنه بعد نجاح عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، ستأتي عودة العمالة المصرية إلى العراق.

كما أشار إلى أن الوزارة نجحت “في تدقيق بيانات ما يقرب من مليون عامل، ضمن حصر العمالة غير المنتظمة، ولدينا نظرة مستقبلية، ليكون هناك قانون خاص بالعمالة المنزلية، واستطعنا تحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع منظمة العمل الدولية”.

ولفت إلى أن مصر أقل دول العالم تأثرا بفيروس كورونا، واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن عودة العلاقات مع قطر يؤكد أن “العرب كتلة واحدة متماسكة”.

وأضاف أن بلاده أكدت على أهمية العمالة المصرية في قطر والضمانات والحقوق التي تحفظ حقوق العمالة، وقال: “عرضنا على قطر المساعدة في تنظيم كأس العالم 2022، من خلال خبرات الشباب المصريين”.

المصدر: “القاهرة 24”