الولايات المتحدة – عثرت الشرطة الأمريكية على جثة عارضة الأزياء كريستي جايلز (24 عاما) ملقاة على الأرض أمام أحد المستشفيات في ظروف غامضة بعد خروجها للاحتفال مع صديقتها في الليلة السابقة لوفاتها.

وبحسب المعلومات فإن جايلز توفيت نتيجة جرعة مخدرات زائدة، كما أنه تظهر على جثتها كدمات نتيجة تعرضها للضرب.

وقال جان سيليرز، زوج جايلز، إن لقطات فيديو تظهر أن زوجته تركت أمام مستشفى جنوب كاليفورنيا في كلفر سيتي، كاليفورنيا، من قبل مجموعة من الرجال الذين أخفوا هوياتهم وانطلقوا في سيارة بدون لوحات ترخيص.

وأكد أنه كان خارج المدينة، مشيرا إلى أن زوجته وصديقته هيلدا مارسيلا كابراليس-أرزولا، التقيا ببعض الرجال في حفلة في المدينة قبل أن ينتهي بهم الأمر في شقة في غرب لوس أنجلوس.

وأضاف: “حصلت على جميع الرسائل التي تبادلتها مع أي شخص آخر في تلك الليلة وكانت ترسل رسالة نصية إلى مارسيلا، في الساعة 5.30 صباحا قائلة لنخرج من هنا برمز تعبيري واسع العين”، مشيرا إلى أن “تقرير السموم الخاص بمارسيلا أظهر وجود مادة الهيروين في جسمها، وهو شيء لن تفعله أي من هاتين الفتاتين، ليس طواعية”.

وقالت السلطات إنه بعد 12 ساعة ترك جسدها خارج المستشفى، بينما تركت أرزولا خارج مستشفى كايزر بيرماننتي في غرب لوس أنجلوس، حيث لا تزال في حالة حرجة.

من جهتها، قالت والدة جايلز، داستي جايلز، إنها تعتقد أن ابنتها تعرضت للاغتصاب بعد تخديرها ومن ثم تم إلقاء جسدها خارج مستشفى لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن تلقت تدريبا شديدا على الدفاع عن النفس من والدها الضابط في الشرطة العسكرية والذي خدم في العراق.

المصدر: “الإندبندنت” + new york post