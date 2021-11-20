ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة إن أسعار الدقيق تتراوح بين 215 و 225 ديناراً للقنطار الواحد، وأصحاب المطاحن عزفوا عن الاستيراد بسبب قرار وزارة الاقتصاد تحديد أسعار الدقيق الذي ألغي مؤخراً.

بوعزة أشار في تصريح لمنصة”فواصل” إلى أنه وفق تصريحات نسبت لوزير الاقتصاد فإن مخزون ليبيا من القمح لا يتجاوز احتياجات المخابز شهرا واحدا، ويجري العمل لدراسة تكاليف رغيف الخبز عبر لجنة مختصة من نقابة الخبازين والوزارة.

ولفت إلى أن سعر القمح وفق التسعيرة المحددة من الاقتصاد 190 ديناراً والتكلفة الحقيقية تبلغ 210 دنانير، وبذلك يكون سعر رغيف الخبز أقل من سعر تكلفته.

وبيّن أنه يجب على الدولة التدخل ودعم الزيادة التي تطرأ على أسعار القمح أسوة ببقية البلدان المجاورة، وتفعيل ديوان الحبوب الذي طالبنا به منذ 3 سنوات مضت.

كما أوضح أن المخابز حاليا تبيع 4 أرغفة بدينار دون مراعاة للوزن المحدد، وبعض المخابز تبيع 3 أرغفة بدينار ولا تغطي تكلفتها.