المغرب – انتزع المنتخب المغربي المركز الأول عربيا من نظيره التونسي في التصنيف الجديد، الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” امس الجمعة.

وتقدم المنتخب المغربي مركز واحدا إلى المركز الـ28 عالميا والأول عربيا، فيما تراجع المنتخب التونسي مركزين إلى المركز الـ29 عالميا.

تصنيف المنتخبات العربية في قارة إفريقيا:

1- المغرب (28 عالميا).

2- تونس (29 عالميا).

3- الجزائر (32 عالميا).

4- مصر (45 عالميا).

5- موريتانيا (103 عالميا)

6- ليبيا (116 عالميا).

7- السودان (124 عالميا).

8- جزر القمر (132 عالميا)

9- جيبوتي (192 عالميا).

10- الصومال (195 عالميا).

تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا:

1- السعودية (48 عالميا).

2- قطر (51 عالميا).

3- الإمارات (70 عالميا).

4- العراق (75 عالميا).

5- سلطنة عمان (78 عالميا).

6- سوريا (85 عالميا).

7- البحرين (90 عالميا).

8- الأردن (91 عالميا).

9- لبنان (94 عالميا).

10- فلسطين (98 عالميا).

11- الكويت (142 عالميا).

12- اليمن (152 عالميا).

المصدر: fifa.com