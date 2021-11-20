السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية مساء الجمعة إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي، واستهدف المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأكد التحالف “اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية”.

وقبيل ذلك أعلن التحالف اعتراض صاروخ بالستي “أطلق لاستهداف المدنيين بمدينة جازان”.

كما أعلن التحالف في بيان منفصل تدمير 222 لغما بحريا شكلت خطرا على السفن التجارية وناقلات النفط في جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.

وذكر أن قوات جماعة “أنصار الله” تنشر 14 لغما بحريا في الأسبوع، واصفا هذه الأعمال بأنها “سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير”.

كما أعلنت القوات اليمنية المشتركة سيطرتها على عدد من المناطق في الساحل الغربي، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

المصدر: وكالات