إيران – أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت إنها أوقفت سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن العقيد أحمد حاجيان قائد الطراد “ذو الفقار 412” في بارسيان قوله: “بعد عملية مراقبة استخباراتية، تمكنت مشاة البحرية من الاستيلاء على سفينة أجنبية، على متنها 11 شخصا من أفراد الطاقم”.

وأضاف: “بعد تفتيش السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب وتم اقتياد جميع أفراد الطاقم إلى مدينة بارسيان لإخضاعهم للإجراءات القانونية هناك”.

المصدر: “مهر”