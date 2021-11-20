تركيا – أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية أمنية بولاية تونغ إيلي شرقي البلاد بمشاركة 1060 فردا، لتطهير المنطقة من مسلحي “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره أنقرة “منظمة إرهابية”.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن “عملية “أرن الشتوية-6″، تشارك فيها قوات خاصة من قيادتي الدرك والشرطة وقوى أمنية تضم ضباطا نساء في تونغ إيلي”.

وأضاف البيان أن “العملية هدفها القضاء التام على الإرهاب بالبلاد، وتتواصل نجاح بدعم المواطنين الراسخ”.

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات “أرن” ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني” في يناير الماضي.

وأطلق اسم “أرن” على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي “أرن بلبل”، الذي أغتاله مسلحو “العمال الكردستاني” في أغسطس 2017.

المصدر: “الأناضول”