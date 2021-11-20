إيطاليا – صعد الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا لنهائي البطولة الختامية لمحترفي التنس المقامة في تورينو الإيطالية، بفوزه في المربع الذهبي على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون مقابل.

وحسم مدفيديف المواجهة بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و19 دقيقة.

وسيلاقي النجم الروسي البالغ 25 عاما، المتوج العام الماضي للمرة الأولى بالبطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبين في العالم خلال الموسم، الفائز من مواجهة المربع الذهبي الثانية بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالميا وبطل هذه الدورة خمس مرات آخرها في عام 2015، والألماني ألكسندر زفيريف، والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وقال مدفيديف الذي حقق فوزه التاسع تواليا في البطولة الختامية: “كانت مباراة رائعة، إذ لاحظت مدى ذكاء كاسبر في البطولات التي شاهدته يخوضها هذه السنة”.

وتابع: “هي مباراة صعبة بصرف النظر عن نتيجتها، وأنا سعيد لكسر إرساله من وقت لآخر وهذا ما صنع الفارق اليوم”.

ويتخلف مدفيديف في المواجهات المباشرة مع دجوكوفيتش 4-6، لكنه يتقدم على زفيريف 6-5 آخرها فوز في مباراتهما في دور المجموعات هذا الأسبوع.

وهذه أول سنة تستضيف فيها مدينة تورينو البطولة الختامية، وستستضيفها لغاية عام 2025، بعد 12 عاما أقيمت خلالها في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: rsport.ria.ru