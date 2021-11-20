ليبيا – انتقد القيادي في مدينة مصراتة والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي خطاب خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري يوم أمس الجمعة، واصفاً إياه بأنه “خصم غير نزيه”.

الروياتي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “عندما تكون أنت أحد أهم من أوصلنا لما نحن فيه من عيوب وإشكالات وتعطيل لما تنادي به اليوم، فليس لك أن تشتكي منه الساعة أو تستعمله ذريعة للتباكى على الوطن والوطنية، أو تطالب بإعطائك فرصة أخيرة ولو زمن بسيط لتحقيقها أو تصحيحها”.

وتابع قائلًا: “أنت لست خصماً نزيهاً أو محايداً أو ممثلاً حقيقياً لصوت الناس أو مؤتمن فى ترسيم ما يجب أو لايجب، أو لقمان زمانك لتؤخد الحكمة من فيهك”.

واختتم بالقول “فعشر سنوات فى سدة السلطة بين عضو ورئيس أكثر من كافية لتبين حقيقتك وأهدافك، وإلى الدولة ماضون” وفق قوله.