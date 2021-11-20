ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه لقد حدث جدل كبير في جلسة مجلس النواب حول المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.

الشيباني إشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هناك من كان يرى ضرورة استقالة كل من يترشح لمنصب الرئيس من شاغلي المناصب القيادية وهناك من كان يرى عدم عرقلة اي طرف وفتح الباب للجميع دون شروط تعجيزية تعرقل شخصيات بعينها.

ونوّه إلى أنه وبعد جدال ونقاش حاد وصراع مرير حينها كاد ان يؤدي إلى رفع الجلسة دون الوصول لحل، جاء المقترح الوسطي التوافقي الذي انقذ الجلسة من الانهيار.

وتابع”الذي لا اعتقد اننا سنكون قادرين بعدها على الانعقاد ومناقشة قانون انتخاب الرئيس ، بدل الاستقالة التوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر قبل موعد الانتخابات 24 ديسمبر للحيلولة دون استغلال المنصب في الدعاية الانتخابية، ويعود بعدها لسابق عمله في حالة عدم فوزه وتصرف له كامل مستحقاته”.

وأكد على أن المترشحون منهم من التزم بالقانون ومنهم من استخف و تجاهل والقانون فوق الجميع.