ليبيا – قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق إن المجلس الرئاسي والدبيبة قال لهم ماكرون في جلسة جانبية بأنه مع قوانين توافقية وانه يتفهم مطلبهم ومع ذلك صدر البيان الختامي بدون اي اشارة لتعديل القوانين.

الصغير أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن البيان ذهب لاكثر من ذلك الى اجراءات المفوضية لتنفيذ القانون ويبدو بأنهم محاطين بمجموعة من الهواة الذي أوحوا لهم بأن تعديل القوانين لا يزال مطروح وقائم فما بالكم بإمكانية حدوثه.

وأفاد أن الرئاسي اليوم يتحدث عن مسافة واحدة من كل الاطراف ويبدو انهم فهموا خطأ بان الامر يتعلق بالمصالحة الوطنية لا بالانتخابات.

كما أضاف :”الدبيبة فهم متاخراً بعدم امكانية التعديل وابتداء حملة مضادة بقصة ( دجاج سبتمبر ) فمن يوقظ الرئاسي من غفوته ويحثهم على حزم حقائبهم؟”.