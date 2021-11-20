ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن الترشح حق لكل مواطن ليبي يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، إذا استوفى الشروط.

العباني وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أضاف: “لن يكون من ضمن المرشحين من يخالف الشروط، وإن خالفت المفوضية ذلك في التشريعات المنظمة للانتخابات، فباب الطعن مفتوح”.

وقال عضو البرلمان: إن مصلحة ليبيا في الديمقراطية، وهذا يتطلب فتح باب الترشح لكل من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة على خدمة بلاده، ومن حق الدول إبداء رأيها في المرشحين بما يخدم مصالحها، .بما في ذلك الولايات المتحدة.