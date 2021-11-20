ليبيا – قال الخبير الاقتصادي عطيّة الفيتوري إنّ هناك فوضى في الأسعار بليبيا، لأنّ مورّدي السّلع الغذائيّة والدّوائيّة لا توجد بينهم منافسة، لأنّهم بمعظمهم محتكرون.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أضاف أن الاقتصاد مصاب “باحتكار القلّة”، إذ يحدّدون الأسعار سلفًا في ما بينهم ولا يوجد منافسون لهم في السّوق.

وتابع أنّ الأسعار في الأسواق لبعض السلع زادت خلال الفترة الأخيرة، بنسب تتراوح ما بين 50 و100%، مشيرًا إلى أنّ هناك ارتفاعًا في حدود من 5% إلى 7% لدى بعض الدّول الصّناعيّة وهي ذريعة يتخذها بعض التّجّار لغرض رفع الأسعار بشكل كبير.

وأوضح أنّ ليبيا تعتمد بشكل أساسيّ على الاستيراد من الخارج في تلبية معظم احتياجاتها.

وحوّل الإجراءات الأخيرة من قبل الحكومة لخفض الأسعار، قال الفيتوري: “إن هناك غيابًا لوزارة الاقتصاد بشأن متابعة حركة الأسعار في الأسواق”.