ليبيا – قال رئيس قسم التسجيل في المفوضية العليا للانتخابات في طبرق المبروك احمد إن التسجيل لاستلام بطاقات الناخب في المراكز الانتخابية في طبرق يصل لحوالي 47% من اجمالي المسجلين حتى يوم الخميس الماضي وفيما يخص إجراء المترشحين لمجلس النواب واستقبال الملفات حالياً بلغ العدد حوالي 60 مترشح لطبرق.

المبروك أحمد أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الجمعة وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الإجراءات المتبعة عند تقديم أوراق المترشح لمجلس النواب او الرئاسي موضحة على موقع المفوضية في جميع المستندات والإجراءات المطلوبة.

ونوّه إلى أن الترشح لمجلس النواب هو من خلال اتباع إجراءات بسيطة عبارة عن إثبات شخصي شهادة ميلاد والرقم الوطني والمؤهل العلمي وقوائم التزكية المشروطة من المفوضية وفي بعض النماذج التي تخص إصدار الطعون والمحاكم والسيرة الذاتية والتعهد الشخصي والترشح الفردي.

وأضاف:”لدينا تواصل بشكل مستمر سواء على مستوى الإدارات في المركز او الرئاسة في المفوضية في العاصمة طرابلس والعمل يسير بشكل جيد، هناك بعض المشاكل البسيطة التي تتعرض لها المكاتب فيما يخص البطاقات والناس التي لم تسجل من قبل والتي لم تقوم بأي استحقاق انتخابي بعد المؤتمر الوطني، ومنظومة تسجيل الناخبين أقفلت من مدة”.

كما أوضح أنه بشأن الإجراءات الأخرى فالمفوضية تستقبل المرشحين كلاً على حدا ولا تحكم على المترشح وقبوله من عدمه بل تستلم الإجراءات وتبعثها للإدارة في طرابلس سواء عبر البريد أو شركة بريد ليبيا التي تأخذ الملفات وتسلمها لتصل للنائب العام وهم من يأتون بمن يستحق أن يكمل المشوار أو يسقط بحسب قوله.