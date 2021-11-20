ليبيا – قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن عدد المترشحين للرئاسة قد يزيد، حيث يسمح القانون بالترشح لمن تتوفر فيه الشروط، وعلى من يريد الترشح أن يتخلى عن منصبه قبل الترشح بثلاثة أشهر، حتى لا يتم استغلال المنصب، وهذا ما حدث مع معظم المترشحين مثل عقيلة صالح وخليفة حفتر .

المريمي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية نوه إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لا يحق له التقدم للترشح في ظل وجود المادة 12 ما لم يتم تعديلها.

حول الانتقادات الموجهة لقانون الانتخابات أكد المريمي أن القانون ليس معيبًا وأيده معظم الشعب الليبي، ومعظم المكونات السياسية والاجتماعية، مشددًا على أن من يعرقل الانتخابات سيتعرض لعقوبات دولية.