عقيلة صالح أكد لمراسل “العربية” و”الحدث” بعد تقدمه بأوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين.

وشدد بالقول: “أرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزي بالرئاسة”.

كما أبدى تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشدداً بالقول: “قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض”.

ودعا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها بحسب تعبيره.