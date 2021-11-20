ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة نجلاء المنقوش اليوم الجمعة بنظيرها البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك بمناسبة مشاركتها في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

المنقوش بحثت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مسار العلاقات الأخوية الوطيدة بين ليبيا و مملكة البحرين، وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، وتطلع البلدين الشقيقين لتنمية تلك العلاقات إلى مستويات أوسع بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية، والجهود التي تُبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.