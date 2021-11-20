ليبيا – قال عضو النقابة العامة لعمال الكهرباء عبد الله عكاشة جل موظفي إدارات قطاع الكهرباء دخلوا في إضراب، وأوقفوا العمل حتى تنفذ مطالبهم.

عكاشة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس قال إن مطالب الموظفين تتمثل في زيادة المرتبات، وصرف المستحقات المتأخرة، وتفعيل السلامة المهنية، والتأمين الصحي.

وأضاف:”حتى الآن لم تتواصل معنا أي جهة، وهذا الأمر أزعج الموظفين بشكل كبير وأثار غضبهم”، معربًا عن استغرابه من تجاهل إدارة الشركة العامة للكهرباء والحكومة لمطالبهم.

وأشار إلى أن هذا التجاهل سيدفع الموظفين للامتناع عن العمل في المحطات الرئيسية ودخول البلاد في حالة “بلاك أوت”.

وأكد أن النقابة تعمل على تهدئة الموظفين حتى لا يعلنوا تصعيد الإضراب ،لافتًا إلى أن تجاهل الحكومة وإدارة الشركة سيدفع الموظفين إلى اتخاذ قرارات تطال المواطن.