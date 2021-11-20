ألمانيا – تلقى بايرن ميونخ خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد أوغسبورغ بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما امس، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق الدنماركي مادس بيدرسن وأندريه هان في الدقيقتين 23 و35 على الترتيب، فيما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف البايرن الوحيد في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء.

ورغم توقف رصيده عند 28 نقطة، بقي بايرن ميونخ متصدرا للدوري ومتقدما بأربع نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند الذي يستضيف شتوتغارت في الجولة ذاتها غدا السبت.

وهذه الخسارة هي الثانية للبايرن في الدوري هذا الموسم بعد الأولى أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن الجولة السابعة بذات النتيجة 1-2، مقابل 9 انتصارات وتعادل وحيد.

في المقابل، رفع أوغسبورغ رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق “البوندسليغا”.

وهذا الانتصار هو الثالث لفريق أوغسبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل 6 هزائم و3 تعادلات.

المصدر: RT