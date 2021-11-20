ليبيا – طالب يساري في البرلمان الإيطالي بوقف دعم سلطات بلاده لخفر السواحل الليبي، الذي وصفه بأنه يعمل على ترهيب المنظمات غير الحكومية أثناء عمليات الإنقاذ بمياه البحر الابيض المتوسط.

النائب عن حزب (أحرار ومتساوون)، إيرازمو پالاتسوتّو قال ذلك وفقاً لوكالة “آكي” الايطالية في إشارة إلى تسجيل صوتي بثته منظمة (سي ووتش) بشأن تلقيها تهديدات من زورق دورية ليبي بمغادرة سفينتها (سي ووتش 4) للمنطقة رغم أنها تبحر في “مياه دولية”.

وقال”كيف يعمل ما يسمى خفر السواحل الليبي الذي تدعمه وتمده بالسلاح وتموله وتدرب عناصره إيطاليا؟ هكذا: ترهيب المنظمات غير الحكومية أثناء عمليات الإنقاذ والتهديد بالاختطاف ونقل طواقمها إلى ليبيا”.

كما تابع”إنهم نفس الذين يطلقون النار ويهددون ويستولون على قوارب صيد إيطالية بناء على مزاعم آحادية الجانب وهيمنة على البحر. هم نفسهم الذين يأسرون المهاجرين ويديرون تهريبهم. كفى تدريبا وأسلحة لهذه الميليشيات”.