ليبيا – عرض رئيس عبدالحميد الدبيبة على شركة ” توتال الفرنسية ” شراء حصة في شكة الواحة تملكها شركة ” أماريدا هيس ” الامريكية .

وفي كتاب مسرب مكتوب بالانجليزية راسل الدبيبة شركة ” توتال ” عارضًا عليهم شراء الحصة المشار لها والبالغ حجمها 8.16% مدونًا ملاحظة في اسفل الرسالة تطلب ” اتمام الصفقة بسرعة ” .

وتأتي هذه الرسالة إلى توتال الفرنسية مؤرخة بتاريخ 9 نوفمبر أي قبل 3 أيام فقط من مؤتمر باريس الذي عقد في 12 نوفمبر وهو ما اعتبرته مصادر محاولة لتغيير توجه فرنسا الداعم للانتخابات خدمة لمصلحة شخصية .

كما تعتبر سابقة بروتوكولية في تاريخ الدولة من حيث مخاطبة رئيس حكومة لمدير شركة أجنبية في وقت كان يجب فيه ان تكون المراسلة باسم مؤسسة النفط ووزارة النفط والغاز .

وقالت مصادر لـ ” المرصد ” بأن صنع الله الذي باع حصة شركة ” ماراثون أويل ” في شركة الواحة لشركة توتال في 2019 وما أثارته من عاصفة لغط قانوني وسياسي ، على علم بهذه الصفقة لبيع حصة ” هيس ” في شركة الواحة نفسها .

ولم يرد في رسالة الدبيبة التي لم ينشرها وليد اللافي في منصة الحكومة ، أي إشارة لما يعرف بـ ” حق الشفعة ” وهو أن تُعرض الصفقة على ليبيا أولاً ممثلة في مؤسسة النفط علها تشتري الحصة قبل عرضها على شريك أجنبي .

ولم يتضمن الكتاب قيمة الصفقة ، الا ان الدبيبة طلب مبلغ 45 مليون دولار لتسخيره في مجال التنمية والشباب ، حسب نص كتابه .

ولا يعرف حتى الآن ما اذا كانت ” توتال ” قد وافقت على الصفقة التي كانت تسعى لها منذ أبريل الماضي ، إلا أن باريس لديها مخاوف من خوض جدل قانوني حول هذا الموضوع .

جدير بالذكر أن ” توتال ” قد عرضت الصفقة في أبريل الماضي ولم تتلقى أي رد من الدولة الليبية حتى جاء الرد فجأة في 9 نوفمبر الجاري قبل موعد مؤتمر ببضعة أيام .

المرصد – متابعات