ليبيا – قال الرئيس السابق لمؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو إن كل الشعب الليبي يريد الخلاص من كابوس الفوضى والحروب والهوان ومن جثامة المجرمين والمتأسلمين والإخوان ولأنه لا حل جذري الآن لإنهاء هذا الحال المتردّي، سوى إنتاج السلطة الحاكمة من خلال الشرعية الشعبية، التي طريقها الواضح ووسيلتها الوحيدة الانتخابات.

بعيو أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “المليونان وثمانمائة ألف ليبية وليبي، الذين سجلوا في منظومة الناخبين، واستلم نصفهم تقريباً بطاقاتهم حتى أمس، وسيزداد عددهم خلال الأيام القادمة، ولو فُتحت منظومة التسجيل مجدداً لربما زاد العدد إلى 4 ملايين، يمثلون نحو 60% من تعداد الشعب الليبي، جميعهم يريدون الانتخابات”.

ونوّه إلى ان الأكثر من 20 مترشح لرئاسة الدولة، وأكثر من 1000 مترشح لمجلس النواب، يمثلون ليس فقط أنفسهم، بل توجهات وتيارات ومشاريع ومناطق، قدموا ملفات ترشحهم إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أيضاً يريدون الانتخابات.

كما أضاف: “العالم وفي مقدمته الدول الكبرى، تريد وتؤيد إجراء الانتخابات، وحتى الدول المتدخلة وذات النفوذ في بلادنا، عسكرياً وسياسياً واستخباراتياً، لا تقف على الأقل علناً ضد إجراء الانتخابات. إذاً من الذي لا يريد الانتخابات؟، ومن يكون؟، وكم يمثّل من الليبيين ليستطيع أن يمنعها”.

ولفت إلى أن ذلك ليس سراً أنهم مجموعات صغيرة متناثرة، أعدادها ضئلة جداً، لكن جعجعتها وهرجها مرتفعان عبر الإعلام التلفزيوني والاجتماعي، الممول من مخابرات دولة أجنبية، والمسيطر من خلال بعض العملاء والغلمان على موارد مالية مصدرها الدولة الليبية المنهوبة، والأموال الليبية المخنوبة.

وأردف: “من حق المشري والمفتي والعرادي وأمثالهم من المواطنين، التعبير عن رفضهم للانتخابات، واحتجاجهم على قوانينها، والتعبير عن ذلك بالوسائل المتاحة لهم، وحشد المظاهرات الهزيلة التي عرّتهم وفضحتهم، وأظهرت تفاهة تأثيرهم وتهافت منطقهم، وأثبتت أنهم لا يمثلون سوى أشخاصهم، وبعض التابعين لهم من المأجورين أو المخدوعين، لكن ليس من حقهم التحريض على منع الانتخابات بالقوة الهمجية، عبر إقفال مراكز الاقتراع، أو التهديد بالحرب وليس من حقهم استغلال الأطفال الأبرياء، الذين لا زالوا في مرحلة الولاية الأبوية والرعاية الأسرية، في مظاهراتهم الميدانية الفارغة، فهذا عمل مخالف للقانون ومعادي للإنسانية”.

بعيو شدد على أن الانتخابات الوطنية الرئاسية والنيابية، سوف تجري بإذن الله وتوفيقه في مواعيدها، وبقوانينها وبآليات وأنظمة التسجيل والتقديم والفرز والتقاضي، وليس السؤال هل تستطيع القلة منعها بل السؤال هل تسكت الكثرة على هذا الإنتزاز، وتسمح للعابثين الصغار بضرب وتخريب هذا الاستحقاق الكبير.

واختتم قائلاً: “الإجابة النهائية عن هذا السؤال أتركها للأيام القادمة، وهي أيامٌ قليلة وقريبة، لكن إجابتي المتعجلة والواثقة،إن نعيق الغربان وإن صمّ الأذان، لا يوقف جريان الوديان.. ولقد جرت وديان التغيير المباركة بالخير، وليس أمام أبالسة الشر سوى الإذعان والخسران. ولتبق ليبيا حتى زوال الزمن”.