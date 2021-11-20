ليبيا – قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات.

بليحق أوضح في تصريح لقناة”ليبيا الاحرار”التي تبث من تركيا وتمولها قطر اليوم السبت أن من مصلحة الليبيين دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء حالة الانقسام.

نوّه إلى أن مجلس الدولة يهدف إلى تعطيل مسار الانتخابات منذ البداية، مؤكدا أن هذا هدفه الأساسي وليس غرضه الاعتراض على قوانين مجلس النواب.

وكان الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر قد قال إن المجلس سيتقدم بمبادرة خلال الأيام القادمة تقضي بتأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق على التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتفضي إلى حالة الاستقرار.