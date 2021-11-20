تركيا – عثر فريق تنقيب عن الآثار بولاية هطاي جنوبي تركيا، على طبعة ختم أمير “حيثي” يقدر عمرها بـ3250 عاما.

وجاء اكتشاف الطبعة ضمن أعمال التنقيب في مدينة ريحانلي التابعة لولاية هطاي برئاسة مراد أكار رئيس قسم الآثار والتاريخ البدائي وآثار الشرق الأدنى بجامعة مصطفى كمال التركية.

وقال أكار، إن “أعمال التنقيب تجري في منطقة (آتش تشانا) الأثرية بريحانلي، بدعم من رابطة التاريخ التركي، وتحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة”.

وأوضح، أن “من بين الآثار المكتشفة، نصوصا مسمارية مكتوبة باللغة الأكدية على لوح يقدر عمره بـ3400 عام، وطبعة ختم أمير حيثي غير معروف اسمه، ويقدر عمر هذه الطبعة بـ3250 عاما”.

وأشار أكار، إلى أن “الأختام الأسطوانية تشير إلى معلومات حول الممارسات الإدارية للمنطقة، خاصة خلال الفترة التي كانت فيها المنطقة تحت حكم إمبراطورية ميتاني (1500 ق. م – 1300 ق. م)”.

المصدر: “الأناضول”