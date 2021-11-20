ليبيا – توقعت محللة شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا جازيني، المزيد من المفاجآت حول المرشحين للانتخابات، سواء بالتقدم أو القبول النهائي لأوراقهم، مؤكدة أنها ستشهد منافسة كبيرة.

جازيني وفي تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” الخميس قالت: إن ليبيا تمر بمرحلة فارقة، فبعد سنوات طويلة من الانتظار، يمكنها إجراء الانتخابات أخيرا وإنهاء صراع طويل.