ليبيا – توقعت محللة شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا جازيني، المزيد من المفاجآت حول المرشحين للانتخابات، سواء بالتقدم أو القبول النهائي لأوراقهم، مؤكدة أنها ستشهد منافسة كبيرة.
جازيني وفي تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” الخميس قالت: إن ليبيا تمر بمرحلة فارقة، فبعد سنوات طويلة من الانتظار، يمكنها إجراء الانتخابات أخيرا وإنهاء صراع طويل.
واعتبرت جازيني الانتخابات الليبية “منافسة عالية المخاطر”، مؤكدًة في الوقت ذاته أنها خطوة حاسمة.
وحول السيناريوهات المقبلة، قالت: إن “الوضع غير قابل للتنبؤ بسبب الاستقطاب، ويعتمد الأمر على من سيخوض الانتخابات في النهاية، ومدى قوة التعبئة لصالح المرشحين ،وهذا يعتمد على الأسابيع المقبلة”.
وتابعت جازيني: “في بلد مثل ليبيا لديها عدد ناخبين ليس كبيرا يمكن أن ترى في النتائج فروقا ضئيلة جدا بين المرشحين الأوائل، خاصة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث”.