ليبيا – قال وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان إن ليبيا متعطشة لتوافد العمالة المصرية على بلادها، مشيرًا إلى أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا ستكون قبل نهاية العام الجاري، وبعد نجاحها ستأتي عودة العمالة المصرية إلى العراق.

سعفان وخلال لقائه ببرنامج “كلمة السر” المذاع على قناة “صدى البلد” المصرية قال: “إننا نجحنا في تدقيق بيانات ما يقرب من مليون عامل، ضمن حصر العمالة غير المنتظمة، ولدينا نظرة مستقبلية؛ ليكون هناك قانون خاص بالعمالة المنزلية، واستطعنا تحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع منظمة العمل الدولية”.