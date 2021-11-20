واشنطن – أوضحت سفارة روسيا بواشنطن، في بيان لها، إن موسكو تأمل بأن يمارس الجانب الأمريكي ضغوطا على أوكرانيا حتى تفي بالتزاماتها للتسوية السلمية في دونباس.

في وقت سابق، رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، إنه يجب حل النزاع بشكل سلمي على أساس اتفاقيات مينسك.

وأضافت السفارة الروسية: “نشير إلى كلمات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باساكي حول دعم بناء الجهود لحل النزاع في دونباس وفقا لاتفاقيات مينسك”.

وشددت البعثة الدبلوماسية الروسية، على أن كييف “يجب أن تتوقف نهائيا عن تعطيل اتفاقيات مينسك”.

وتابعت السفارة: “نأمل أن تستمع السلطات الأمريكية إلى المنطق السليم وأن تؤثر على شريكها الاستراتيجي، للوفاء بالتزاماته بالتنسيق الوثيق مع دونيتسك ولوغانسك”.

يوم الخميس، أشار بوتين في حديثه في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الخارجية، إلى أن الشركاء في رباعية نورماندي – ألمانيا وفرنسا – لا يجادلون شفهيا في أهمية اتفاقيات مينسك، ولكنهم في الواقع يغضون النظر ويتجاهلون مساعي كييف لتعطيل هذه الاتفاقيات، الأمر الذي يقود المفاوضات إلى طريق مسدود.

المصدر: نوفوستي