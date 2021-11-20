ليبيا – وصف عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز الاجتماع الذي عقده السفير الأمريكي لدى ليبيا يوم الأربعاء الماضي في مطار معيتيقة بـ”الكارثي” خاصة مع توجيهه رسالة للسلطات الأمنية وبحضور شخصيات سياسية ومرشحين ودبلوماسيين.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إنه على السفير الأمريكي الادراك بأنه لا يملك ليبيا وأنه عباره عن سفير في دولة محترمة وشعب ضحى بالآلاف من أجل حريته، مؤكداً على أنه لا يحق له إعطاء دروس في الحرية والديمقراطية وكيف يكون الخطاب الإعلامي، مضيفًا :”وأقول له أنا محمود عبدالعزيز أعلى ما في خيلك أركبه”.

وتابع:” نحن أصحاب الأرض وأسيادها ونتكلم كما نريد، ما حدث هو قمة الاهانة بروتوكلياً وسياسياً، ادعوا من هذا المنبر كل ليبي يحترم نفسه وليبيا والدم الذي يجري في عروقه عدم التصويت لمن ذهب للاجتماع على الأقل كعقوبة لهم. في لقاءاتنا واجتماعاتنا ندافع عن خصومنا السياسيين لأنهم أبناء وطننا، هناك كلام دبلوماسي ليس ليبيا تحت البند السابع وغيرها لقد فعلتم العا، أنا دافعت عن صالح إبراهيم عندما قالوا انه متهم بقتل الشرطية لكن عندما الإنجليز بعد 40 سنة خطر لهم ان يتهموه لا، اختلف وأتعارك أنا وهو يغلبني وأغلبه هذا موضوع آخر لكن أن نقعد في بيع للانجليز؟”.

وأضاف: “من ذهب لواشنطن ويتكلم عن الإسلام السياسي واليوم يريد ان يترشح ومن جلسوا مع السفير الإمريكي هذا أمر يقصر العمر وبكل صحة وجه تريدون من الشعب ان يصوت لكم. يخرج المتمرد المهزوم وعندما قلنا ما لم يقدروا على أخذه بالسلاح والبندقة سيأخذونه بالسياسة الآن هناك عاقل وسمو لي تجربة في التاريخ والعالم، هو خاض حرب وقتل ودمر وهجم على العاصمة قبل 10 أيام من مؤتمر غدامس وجلب المرتزقة والشركات الأمنية والدول وطائرات الميج 29 في سماء ليبيا والمرتزقة الروس أمرهم مكشوف وجنجويد ومرتزقة افريقا وساهم في تبذير المليارات وكذلك أولاده وبعد ذلك بسنة يترشح للانتخابات”.

كما استطرد حديثه:”حفتر يريد أن يترشح ليس طلباً بالسلطة ولكن لقيادة شعبي نحو الأمن والازدهار!7 سنوات وهو في برقة أين هو الأمن والازدهار، لا أعتقد أن هناك سوي سيصوت لشخص لا يتقن إلا القتل والدمار! من لما أيدوه القلة القليلة في برقة ورطهم في دم وقتال مع بعضهم حتى أصبحت كتيبة أولياء الدم ومهجرين يدعون على من أخذ بيوتهم! اليوم يريد ان يحكم ليبيا ليفعل فيها ما فعل في برقة، هل النسيج الاجتماعي اليوم في برقة طبيعي؟”.

وأردف: “بعض المترشحين في المنطقة الشرقية أتوا قدموا أوراقهم في المنطقة الغربية لأنه لم يسمح لهم بالترشح، قيس على هذا الأبله القاتل الذي سيرجع ليبيا ما للعين رأت ولا أذن سمعت، هذا فاقد الرجولة والاحترام والدين! إنسان كان مع معمر ضابط دائرة عاشرة ومعروف وضباط يعرفوه تأسف في وادي الدوم ومهزوم. دخلوا عليه التشاديين وشدوه هذا الآن يريد أن يحكم ليبيا وذهب في أمريكا مع جماعة المعارضة وكيف لم يتفاهم معهم!”.

وعلق على ترشح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قائلاً:”ليأتي واحد نكرة اسمه عقيلة صالح دخل البرلمان ب 900 صوت لأنه وجد بيئة فاسدة شغلته وهو شغلها ليسرق ويدمر البلاد مع من قبله حفتر، حتى هو يطمع لحكم ليبيا! فنياً في تخصصه في القانون لا يعتبرونه. أي سخف نعيش فيه وظلم! لو في ليبيا مسلم موحد شرق أو غرب أو جنوب يؤيد هؤلاء المجرمين هذه ليست رجولة ولا إنسانية فهؤلاء مكانهم السجون وليست مفوضية الانتخابات”.

وأفاد:”اليوم سيحكمونكم بالصندوق! سيؤسسون لحرب أهلية، المقابر كل يوم في ترهونة وهم سيترشحون والمفوضية تقبل بذلك! بالنسبة لي المعركة الإعلامية لن اسكت والعملاء والفساد يحكموننا! ومجرد قبول ترشحهم إهانة للبشرية والإنسانية. استغرب ان هناك عائلات ونساء ورجال لم يخرجوا للشارع، ولا زال هناك بهائم يريدون القذافي ونسوا الأيام الغبر”.

وقال:”احي زليطن والبلديات والمدن التي خرجت بالبيانات كرفض كبير جداً لترشح سيف. ونرى حفتر وعقيلة وباقي المرشحين حتى من دعموا الحرب على طرابلس وتواجدوا فيها لكن هذا بعدكم أي واحد دعم الحرب على طرابلس ووقف معها لأن 4 أبريل ليست كما بعدها ودعمكم الحرب على طرابلس سأطلعه على جثثكم وسأفضحكم ففي رقبتكم كل الدماء التي سالت ومن يريد ان يعطش طرابلس ويشكر فيه بوخمادة لأنه جاب له الانتخابات والأسلحة سأندمكم على اليوم الذي فكرتم فيه ان تترشحوا للانتخابات وتحكموا ليبيا”.