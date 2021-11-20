ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن ليبيا في طريقها للاستقرار السياسي رغم كيد الكارهين، مؤكدًا أن البلاد لن تعود للماضي المظلم التعيس وإلى حكم الاستبداد.

لنقي وفي تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية أضاف: “الشعب ذاق طعم الحرية، ولا يمكن أن يرضى بمن يسلبه مكاسبه التي جناها من ثورة 17 فبراير، وسيختار قياداته المقبلة التي نعول عليها لاستقرار البلاد”.

وأعتقد عضو المجلس أن دول الجوار والدول الكبرى أصبحت أكثر إصرارا على استقرار ليبيا للمشاركة في عملية إعادة البناء والتنمية، وتطوير النفط والغاز وتجارة الذهب والمعادن، وتجارة العبور لأفريقيا.