نشر صور “بينغ المختفية” على الإنترنت والضغوط تتزايد على الصين بشأن مصير اللاعبة

نشر صور “بينغ المختفية” على الإنترنت والضغوط تتزايد على الصين بشأن مصير اللاعبة

الصين – نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور للاعبة التنس الصينية بينغ شواي مبتسمة، في وقت ازدادت فيه الضغوط الدولية على الصين للحصول على معلومات حول مصير الرياضية.

ولم تظهر بينغ شواي البالغة 35 عاما المصنفة أولى عالميا سابقا في فئة الزوجي والنجمة في بلدها، منذ كشفت أن مسؤولا سابقا في الحزب الشيوعي يكبرها بأربعين عاما أرغمها على علاقات جنسية وعلى أن تكون عشيقته.

وكانت هذه المعلومات نشرت مطلع نوفمبر على حساب اللاعبة الرسمي على شبكة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي قبل أن تحذفها الرقابة سريعا.

ومنذ ذلك الحين ثمة تساؤلات حول مصير بينغ شواي.

ونشرت مساء الجمعة أربع صور للاعبة عبر حساب @shen_shiwei في “تويتر” الذي صنفته “إعلام مرتبط بالدولة الصينية”.

وتظهر صورة اللاعبة مبتسمة حاملة قطة في منزلها على ما يبدو وفي الخلفية دمى قماشية وكأس رياضية والعلم الصيني.

أما الصورة الثانية فهي سيلفي للرياضية مع تمثال صغير من فيلم كونغ فو باندا التحريكي للأطفال. ويظهر في الخلفية إطار مع صورة “ويني ذي بو” الشخصية الشهيرة في قصص الأطفال والتي غالبا ما تخضع للرقابة على الإنترنت في الصين، إذ يقول النقاد إن الزعيم الصيني شي جينبينغ يشبه الشخصية.

وجاء على حساب “تويتر” الذي نشر الصور، باللغة الانجليزية أن اللاعبة بثت هذه الصور بنفسها لتتمنى “عطلة نهاية أسبوع سعيدة” لمتابعيها.

وأظهرت صورة ملتقطة على شاشة أن الأمر يتعلق بحساب بينغ شواي الشخصي على شبكة “ويي تشات” للتواصل الاجتماعي المنتشرة جدا في الصين.

وتظهر عبارة “اليوم” بلغة ماندارن إلى جانب الصور التي زعم أنها نشرت على حساب اللاعبة ويحمل اسم “بينغ شواي 2”.

ولا يمكن الوصول إلى موقع تويتر في الصين، ووحدهم أشخاص يحظون ببرمجية خاصة مثل شبكة خصوصية افتراضية (في بي ان) يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمة.

إلا أن الكثير من الدبلوماسيين الصينيين ووسائل الإعلام الرسمية فتحت حسابات على “تويتر” في السنوات الأخيرة للدفاع بشراسة أحيانا عن وجهة النظر الصينية.

ومن هؤلاء هو شيجين رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” القومية التوجه الذي كتب في تغريدة بالانجليزية السبت: “لدي تأكيد من مصادري الخاصة أن هذه الصورة جديدة لبينغ شواي”.

وأضاف: “في الأيام الأخيرة عادت إلى منزلها وتعيش بحرية ولا تريد أن يزعجها أحد” موضحا أن بينغ شواي “ستظهر إلى العلن قريبا”.

وكتب هو الجمعة: “أنا على قناعة أن التكهنات الخاطئة (حول مصير بينغ شواي) ستكذب”. إلا أنه لم يشر إلى هذه القضية عبر شبكة “ويبو “الصينية الموازية لتويتر في الصين.

وأعربت دول عدة من بينها الولايات المتحدة الجمعة عن “قلقها” حيال مصير اللاعبة. قالت جنيفر بساكي المسؤولة عن شؤون التواصل في البيت الابيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد من الصين “تقديم دليل مستقل يمكن التحقق منه” عن مكان بينغ.

وطلبت الأمم المتحدة أدلة على سلامة اللاعبة فيما انتشر وسم #WhereisPengShuai مثل النار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد أسبوعين على اتهامات بينغ شواي، كشف التلفزيون الصيني العام “س جي تي إن” الأربعاء صورة ملتقطة عن شاشة تظهر رسالة إلكترونية نسبت إلى بينغ شواي.

وذكرت المحطة التي تبث بالانجليزية أن اللاعبة الصينية أرسلتها شخصيا إلى إدارة رابطة اللاعبات المحترفات.

وتخضع قضية بينغ شواي للرقابة في الصين وقد تعذر التحقق من الرسالة الأساسية التي بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل مستقل.

ولم يعلق نائب رئيس الوزراء لسابق تشانغ غاولي الذي كان من 2013 إلى 2018 من بين أكثر سبعة سياسيين نفوذا في الصين، علنا على اتهامات بينغ شواي.

المصدر: “أ ف ب”