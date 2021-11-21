ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة إن مشكلة المخابز الآن ليست في ارتفاع أسعار الدقيق فقط، بل من ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبر.

أبو عزة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد أضاف: “يجب على الدولة التدخل ودعم الزيادة التي تطرأ على أسعار القمح أسوة ببقية البلدان المجاورة”.

ودعا إلى تفعيل ديوان الحبوب الذي طالبوا به منذ 3 سنوات مضت، لافتًا إلى أن ديوان الحبوب سيساعد في تثبيت الأسعار بشكل كبير.

وتابع حديثه: “لا تستطيع وزارة الاقتصاد تثبيت سعر الخبز، طالما لم يتم تثبيت أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز”.

أبو عزة اختتم تصريحه بالقول: “منذ عام 2018 ومشكلة ارتفاع سعر الخبز متلازمة ونعاني منها، وسط عدم إيجاد حلول جذرية من الدولة”.