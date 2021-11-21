القدس – ذكرت مصادر إسرائيلية أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح في عملية هجوم مسلح وقعت قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة صباح اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الهجوم نفذه شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا والآخر سكينا.

وأضافت نقلا عن الشرطة أنه تم تحييد المهاجم الذي توفي متأثرا بجروحه، بينما أن المهاجم المسلح بسكين لا يزال طليقا.

وذكرت قناة “كان” العبريه أن قوات الشرطة الإسرائيلية تجري عملية بحث ومطاردة للمنفذ الثاني الذي فر من موقع الهجوم.

وحسب منظمة “نجمة داود” للإسعاف، فإن اثنين من الضحايا مدنيان في الثلاثينيات من العمر، فيما أكدت الشرطة أن المصابين الاثنين الآخرين من عناصرها وأصيبا بجروح طفيفة.

من جانبها، أفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر عبرية، بوقوع 4 إصابات إحداها بحالة حرجة للغاية وأخرى خطيرة و2 بحالة طفيفة باشتباك مسلح في البلدة القديمة بالقدس.

وأضافت المراسلة أن منفذ العملية ارتدى ملابس يهودي متدين وكان مسلحا ويلبس درعا واقيا من الرصاص، موضحة أنه كان يحمل سلاح رشاش “كارلوغوستاف”.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني بالقرب من باب السلسلة وذلك بذريعة تنفيذه عملية طعن.

وأفاد شهود عيان بأن أصوات كثيفة من الرصاصة سمعت من منطقة باب السلسلة وعلى الفور أغلقت القوات الإسرائيلية أبواب الأقصى والبلدة القديمة.

وأضاف الشهود أن القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة تتواجد في منطقة باب السلسلة وتمنع الوصول إلى المكان.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية