عمان – ارتفع الدخل السياحي الأردني بنسبة 61.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الأحد، بلغ إجمالي قيمة الدخل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول حوالي 2.1 مليار دولار، مقارنة مع 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبنك المركزي، جاء الارتفاع نتيجة صعود أعداد السياح خلال العام الجاري، بنسبة 59.7 بالمئة إلى 1.8 مليون سائح.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 44.6 بالمئة من الإجمالي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) بنسبة 27 بالمئة من إجمالي السياح، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.6 بالمئة، والنسبة المتبقية من السياحة الأجنبية.

وعلى المستوى الشهري، واصل الدخل السياحي تحسنه خلال أكتوبر، مرتفعا إلى 352 مليون دولار مقارنة مع 50 مليونا على أساس سنوي.

وتراجعت صناعة السياحة اعتبارا من مارس/ آذار 2020، وأغلقت غالبية المرافق أبوابها منذ ذلك الوقت، بسبب القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.

الأناضول