ليبيا – قال عضو مجلس النواب بشير الأحمر اليوم السبت، إن إعادة فتح القوانين الانتخابية مستحيلة وأن والوقت لا يُسعف الان لاعادة البت فيها مؤكدا أن هذه القوانين ستنفذ ولن تعدل.

الأحمر أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وقع على تعهد بعدم دخول الانتخابات القادمة، قائلا ” أن إذا كان لدى الدبيبة الرغبة في الانتخابات الرئاسية كان بإمكانه خروج في إجازة أو الاستقالة من رئاسة الوزارة والدخول في العملية الانتخابية”.

يُذكر أن المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة تشترط أن يتوقف المُترشح عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المُقررة في 24 ديسمبر، في حين أن الدبيبة يُمارس مهام رئيس الحكومة حتى الآن.