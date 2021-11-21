ليبيا – قال نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إبراهيم دغيس إن نسبة المطعمين في ليبيا تعتبر متدنية وأقل من طموحات المركز، وهي الوصول إلى مناعة القطيع عبر تطعيم 60 أو 70% من المواطنين.

دغيس بيّن في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” أنهم يعولون على وعي الناسِ بالمبادرة الذاتية لأخذ اللقاح، لافتًا إلى أن ليبيا قد تضطر إلى فرض تلقي التطعيم للمترددين على الأماكن العامة مستقبلًا.

وأشار إلى أن حالات الإصابات اليومية مطمئنة وفق تعبيره، مبديًا تخوفه من قدوم الشتاء في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد حذر من ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وقال: إن معدل حالات الإصابة الأسبوعية استقر عند نسبة 13% أسبوعيًا.