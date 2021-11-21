السودان.. دعوات لمظاهرات مليونية يوم الأحد وارتفاع عدد قتلى المواجهات إلى 40

السودان.. دعوات لمظاهرات مليونية يوم الأحد وارتفاع عدد قتلى المواجهات إلى 40

السودان – دعا ناشطون سودانيون معارضون إلى مظاهرات مليونية الأحد، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد قتلى المظاهرات منذ 25 أكتوبر إلى 40.

ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية على منصات التواصل “لمظاهرة مليونية” يوم الأحد.

وفي تغريدة على “تويتر” دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت لإسقاط عمر البشير في أبريل 2019، إلى تنظيم التجمعات طوال الأسبوع ومظاهرة “مليونية” حاشدة الأحد ومظاهرات مماثلة الخميس.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بأن محمد آدم هارون (16 سنة) توفي متأثرا بجروحه جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر.

وشهد الأربعاء سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ عددهم 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة، وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء المظاهرات في 25 أكتوبر إلى 40 معظمهم من المتظاهرين.

وأكدت الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وحصيلة الضحايا وفاة واحدة فقط وثلاثون جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، مقابل إصابة 89 شرطيا.

المصدر: وكالات