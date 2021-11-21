ليبيا – علق حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق على تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن الأمازيغ.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “الدبيبة يضحك على الأمازيع ويوجه بتعليم الأمازيغية فقط بالبلديات التي يوجد بها أمازيغ، وهذا أصلا موجود في هذه البلديات ومنذ فترة، وعده الذي قطعه هو جعل اللغة الأمازيغية إلزامية في كل ليبيا”.

وأضاف: “ويبدو أن مستشاريه طلبوا منه ترك هذا التعهد جانبًا، راجعوا قرارات الموتمر الوطني العام بخصوص المكونات الثقافية وقرارت وزراء التعليم السابقين وستجدون بأن رسالة دبيبة والعدم سواء ولا تضيف أي جديد، معناها ظرف التركيات مشى مقابل صريرة القريشات”، بحسب قوله.