ليبيا – أكد رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج أن الإضراب الشامل ما زال مستمرًا بكافة المرافق الصحية والمستشفيات.

الغوج وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت، أعرب عن استغرابه من التجاهل الواضح من حكومة الوحدة لإضراب الأطباء وإغلاق المستشفيات.

ونوه إلى أن جل الأطقم الطبية مستاءة من موقف الحكومة تجاه مطالبهم.

وأضاف الغوج: “سنعقد خلال هذا الأسبوع عدة اجتماعات وقد نضطر إلى تصعيد الإضراب، وإيقاف حملة تطعيمات كورونا وإيقاف المسحات الخاصة بالمسافرين”.

وأكد أن إهمال الحكومة سيجعل النقابة تلجأ إلى تصعيد الإضراب،مطالبًا الجهات المسؤولة أن تلتفت إلى مطالب واحتياجات هذا القطاع المهم.

الغوج دعا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع من ناحية المرتبات والعلاوات والإمكانيات، والتدريب والتأمين الصحي.