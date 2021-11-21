إيطاليا – توج الفرنسي سيباستيان أوجييه سائق “تويوتا” بطلا للعالم للراليات للمرة الثامنة خلال مسيرته، بفوزه بالمركز الأول في سباق رالي مونتزا الإيطالي الجولة الأخيرة من بطولة العالم.

وجاء البريطاني ألفين إيفانز سائق “تويوتا” ثانيا في حين أكمل الإسباني دان سوردو سائق “هيونداي” منصة التتويج.

كما توجت “تويوتا” بطلة لفئة الصانعين.

وقد يكون التتويج بطلا للعالم هذا العام الأخير بالنسبة إلى أوجييه الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ38 في الـ17 من ديسمبر المقبل، لأنه سيكتفي بخوض عدد محدد من السباقات مع “تويوتا” الموسم المقبل، وذلك من أجل تكريس المزيد من الوقت لعائلته وتحقيق حلمه بخوض سباق “24 لومان” الفرنسي الشهير الذي يخوضه فريقه الحالي.

وشكل سباق مونتزا المحطة الأخيرة والوداعية للسيارات العالمية “وورلد رالي كار” الحالية بعد 25 عاما من إطلاقها، حيث تتحضر البطولة العالمية لحقبة جديدة من سيارات هايبريد “رالي1” التي تعمل بالطاقة الهجينة في عام 2022، علما بأن الموسم الجديد سينطلق بعد شهرين فقط وتحديدا في رالي “مونتي كارلو” من 20 إلى 23 يناير.

المصدر: أ ف ب