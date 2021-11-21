ليبيا – قال الباحث السياسي، مصطفى الفيتوري، إنه رغم كثرة المترشحين وتنوع آرائهم لم نسمع لهم رؤية متكاملة إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لا توجد برامج سياسية معروضة.

الفيتوري وفي مداخلة له عبر برنامج “وراء الحدث” الذي بث على قناة “الغد” أمس السبت، أوضح أن كثرة المرشحين مفيدة لأنها تدل على اهتمام الليبيين بموضوع الانتخابات، وثانيًا تشكل نوعًا من الحراك المدني غير المعتاد، ولكن السلبية الوحيدة هو تشتت الِأصوات، الأمر الذي سيجعل حسم المعركة الانتخابية من جولة أولى مستحيلًا.

واستكمل الفيتوري: “ما يقلقنا هو ما بعد الانتخابات، إذ لا توجد ضمانات محلية أو دولية بأن يتم احترام نتائج التصويت”.