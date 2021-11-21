ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الأحد، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، الذي نقل تحيات رئيس الجمهورية المالطية، جورج فيلا، للمجلس الرئاسي والشعب الليبي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

وأكد المنفي التزام المجلس الرئاسي أمام الشعب الليبي والعالم بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده، لضمان استقرار ليبيا، خاصة بعد نجاح المجلس الرئاسي في الإيفاء بوعوده بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية، موضحًا أن العلاقات الليبية المالطية تشهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين