ليبيا – قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إنه لا يمكن حل النزاعات دون معالجة أسبابها الجذرية، وذلك يتطلب بناء السلام في عملية ديناميكية لا في النتيجة وحدها.

المنقوش أشارت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية في مؤتمر “حوار المنامة” 2021 إلى أن بناء السلام يحتاج تغييرًا على المستويات كافة، وإن لم يشعر المواطن بالمساواة وتوافر الفرص، سيسعى لتحقيق ذاته بعيدًا عن قوانين بلاده.

وأكدت على أن ليبيا شهدت تدخلًا مباشرًا غير منسّق من أطراف متعددة فاقم انعدام الأمن المحلي والإقليمي وعدم الاستقرار وتمر البلاد حاليًا بأوقات عصيبة للغاية، لذا يجب اقامة حوار يمثل كل الليبيين من جميع مناطق البلاد.

ولفتت إلى أن الدبلوماسية التقليدية والطرق المختصرة، بل حتى القوة غير مجدية في حل النزاعات وبناء السلام بل الكل في إستراتيجية طويلة المدى لا يمكن تحقيقها إلا بالحوار فحسب.