ليبيا- أكدت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي إن دور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد قد شارف على النهاية سواء تم المضي بإجراء الانتخابات أم لم يتم.

اليعقوبي قالت في تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد:”يا دبيبة راهو إلي فات حمادة وإلي جي حمادة ثاني خالص” يعني لو ترشحت لن تكون رئيس وزراء وانتهت قصة حكومة الوحدة الوطنية وأيضا لو تأجلت الانتخابات وهذا لن تكون حضرتك أيضا موجود كرئيس وزراء يعني هكي وإلا هكي انتهت اللعبة”.

وأبدت اليعقوبي ملاحظة لفرسان “الكي بورد” و”فيس بوك” مفادها إن الجميع يأخذ الحقيقة من أفواه المواقف مضيفا بالقول:”ويوم كتبت عريضة في لجنة 75 ضد ترشح العسكر للأمم المتحدة وقعوا معاي 5 فقط 3 من المنطقة الغربية فقط فقط فقط”.

وتابعت اليعقوبي قائلة:”في حرب 4/4 قاعده في ليبيا ومواقفي واضحة ضد حفتر اسمي مش في قوائم معيتيقة ولما قاطعت في 2014 ولعند الآن لنفس السبب وهذا مش ليكم هذا تاريخ و2011 ما نقزتش فيها تنقيز وفبراير مبدأ وموقف والانتخابات معركة وسنخوضها بشرف وهي الطريق الوحيدة”.

واختتمت اليعقوبي قائلة:”بعد أن سدوا علينا جميع السبل لقيام الدولة كلهم كلهم يعني كلهم نعم لانتخابات 24 ديسمبررئاسية وبرلمانية”.