ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن كل الرسائل التي أرسلها ويرسلها رئيس حكومة تسيير الأعمال من خلال خطاباته وزياراته وصوره لا تعني إلا شيئًا واحدًا فقط، وهو أن حوارات “تونس – جنيف” انتجت لنا دكتاتورًا جديدًا يجثم الآن على صدر الشعب الليبي ينهب ثرواته ويفرط في مقدراته ويعبث بنسيجه الاجتماعي.

امغيب أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن رئيس الحكومة يدعو للتقسيم والتمييز بين أبناء الشعب الواحد؛ ويرفض قوانين الانتخابات؛ لأنها سوف تجبره على التخلي عن الكرسي.

ولفت إلى أن تصرفاته تدل على أنه مستعد أن يفعل أي شيء من أجل البقاء في السلطة ولو كلفه ذلك دمار البلاد بأكملها.

وأضاف: “مثل هذه الصورة وكل يوم يمر يثبت أن البرلمان كان محقًا في سحب الثقة من حكومة الفرد الواحد”.