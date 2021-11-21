الرياض – بدأت خلال وقت سابق، الأحد، عملية بناء سجل الأوامر، لطرح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، المشغلة للبورصة المحلية، 36 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 بالمئة من أسهم الشركة.

وحسب بيان لمدير ومتعهد والمستشارين الماليين للاكتتاب، تم تحديد النطاق السعري للسهم في الاكتتاب بين 95 و105 ريالات (25 – 28 دولار).

ووفق حسابات “الأناضول”، يشير ذلك إلى أن الطرح يتجه لجمع ما بين 3.42 مليارات ريال و3.78 مليارات ريال (912 مليون دولار – 1.01 مليار دولار).

وسيخصص الاكتتاب بواقع 70 بالمئة (25.2 مليون سهم) للمؤسسات، و30 بالمئة (10.8 ملايين سهم) للأفراد.

وتستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر ستة أيام اعتبارا من اليوم، وتنتهي يوم الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بينما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد اعتبارا من 30 من الشهر ذاته ولمدة ثلاثة أيام.

وتأسست شركة تداول عام 2007، ويبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، مقسم إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل للصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة).

وتضم “تداول” أربع شركات تابعة، هي تداول السعودية (كسوق للأوراق المالية)، وشركة مركز مقاصة للأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة وامض الجديدة والمتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.

يشار إلى أن شركة الأهلي المالية، هي مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، فيما شركة جي بي مورغان العربية السعودية وسيتي جروب العربية السعودية هما مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لـ”تداول”.

الأناضول