 بعد زيادته لمرتبات مجلس القضاء .. الدبيبة : القضاء سيكون له موعد تاريخي حول الإنتخابات – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – عبر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن ثقته في أن ” القضاء الليبي النزيه ” سيكون له موعد تاريخي في الوقت المناسب حول الانتخابات .

وقال الدبيبة في معرض حديثه يوم أمس بزوارة أن قوانين الانتخابات اقصائية وان الانتخابات برمتها ستتم بلا دستور وهو أمر غير مقبول .

وتحدث الدبيبة أيضًا عن أن اجراء الانتخابات بهذا الشكل ” سيكلف الكثير والكثير ” في إشارة منه لمايعتبره اقصاءً له بسبب عدم التزامه بشرط المادة 12 .

ورأي مراقبين أن حديث الدبيبة عن القضاء وجزمه بأن القضاء سيكون له قول حاسم في وقت مناسب ستلتزم به مفوضية الانتخابات دلالة على علمه بشيء ما يرتب له قضائيًا .

وكان الدبيبة قد أصدر قرارًا مطلع الشهر المنصرم بشأن رفع مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أن تعادل رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي .

ومن المتوقع أن يقدم الدبيبة أوراق ترشحه للمفوضية التي ستقوم بدورها بقبولها مبدئيا أسوة ببقية المرشحين قبل فلترة كل المترشحين ومعايرة الشروط عليهم واعداد قائمة أولية بهم .

يشار إلى أن الدبيبة كان قد وقع تعهدًا للامم المتحدة وملتقى الحوار بعدم الترشح للانتخابات والالتزام بخارطة الطريق التي تنص على هذا الأمر في أحد بنودها .

المرصد – متابعات