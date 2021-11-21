ليبيا – عبر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن ثقته في أن ” القضاء الليبي النزيه ” سيكون له موعد تاريخي في الوقت المناسب حول الانتخابات .

وقال الدبيبة في معرض حديثه يوم أمس بزوارة أن قوانين الانتخابات اقصائية وان الانتخابات برمتها ستتم بلا دستور وهو أمر غير مقبول .

وتحدث الدبيبة أيضًا عن أن اجراء الانتخابات بهذا الشكل ” سيكلف الكثير والكثير ” في إشارة منه لمايعتبره اقصاءً له بسبب عدم التزامه بشرط المادة 12 .

فيديو > الدبيبة يعتبر عدم توقفه عن العمل منذ 3 أشهر عملاً بالمادة 12 كشرط للترشح " اقصاءً " له ويقول أن القضاء سيكون له الكلمة وان المفوضية ستحترم ذلك لتصحيح مسار الانتخابات وإلا فأن ذلك" سيكلف الكثير والكثير " . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/3RpO881mN7 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 20, 2021

ورأي مراقبين أن حديث الدبيبة عن القضاء وجزمه بأن القضاء سيكون له قول حاسم في وقت مناسب ستلتزم به مفوضية الانتخابات دلالة على علمه بشيء ما يرتب له قضائيًا .

وكان الدبيبة قد أصدر قرارًا مطلع الشهر المنصرم بشأن رفع مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أن تعادل رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي .

ومن المتوقع أن يقدم الدبيبة أوراق ترشحه للمفوضية التي ستقوم بدورها بقبولها مبدئيا أسوة ببقية المرشحين قبل فلترة كل المترشحين ومعايرة الشروط عليهم واعداد قائمة أولية بهم .

يشار إلى أن الدبيبة كان قد وقع تعهدًا للامم المتحدة وملتقى الحوار بعدم الترشح للانتخابات والالتزام بخارطة الطريق التي تنص على هذا الأمر في أحد بنودها .

المرصد – متابعات