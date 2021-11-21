الولايات المتحدة – أعلنت وكالة “بلومبرغ” أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية “آبل” تخطط لإنتاج سيارتها ذاتية القيادة في عام 2025.

وأشارت الوكالة نقلا عن الشركة إلى أن ” بعض مهندسي الشركة خططوا لإنتاج السيارة في 5-7 سنوات، لكن الشركة الآن تتحدث عن عام 2025″.

وأضافت: “الشركة لم تكمل بعد اختبار نظام المركبات بدون قائد، وهي مهمة طموحة لمثل هذه الفترة”.

وأكدت الوكالة أنه “إذا لم تحقق شركة “آبل” هذا الهدف، فيمكنها تأجيل الإصدار أو البدء في بيع السيارات بتقنية أبسط”.

وأعلن في وقت سابق أن “آبل” وظفت مهندس شركة “تسلا” السابق كريستوفر مور الذي شارك في تصميم سيارة “تسلا” ذاتية القيادة”.

المصدر: RT + “بلومبرغ”