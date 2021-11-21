بورصة السعودية تهبط بأكثر من 200 نقطة مع تراجع النفط

بورصة السعودية تهبط بأكثر من 200 نقطة مع تراجع النفط

الرياض – هبط المؤشر العام للبورصة السعودية 2 بالمئة (232 نقطة) دون مستوى 11500 نقطة، إلى 11478 نقطة، في التعاملات المبكرة الأحد، مع تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

جاء تراجع المؤشر السعودي، وسط تراجع جماعي للقطاعات التي تتألف منها البورصة، بقيادة قطاعات الطاقة والبنوك.

وتراجعت الأسهم السعودية، بضغط من الشركات القيادية خاصة سابك أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة بنحو 3 بالمئة.

كما تراجع “مصرف الراجحي”، أكبر الشركات وزنا في المؤشر، 2.5 بالمئة، و”أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم وأكبر شركات السوق قيمة سوقية، 1.5 بالمئة.

ونتج تراجع البورصة السعودية من تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، بشكل كبير الأسبوع الماضي ليصل خام برنت إلى 78.5 دولارا للبرميل.

جاءت تراجعات النفط بعد توجه كبار مستهلكي النفط عالميا (الصين والولايات المتحدة) وعدد من الدول الكبرى للسحب من الاحتياطيات لخفض الأسعار، بعد رفض تحالف “أوبك+” طلبا أمريكيا برفع الإنتاج لزيادة العرض في الأسواق.

كما تراجع مؤشر داو جونز الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي في ظل مخاوف التضخم وعودة إصابات كورونا للارتفاع.

الأناضول